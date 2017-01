Kinowelt 23:40 bis 01:25 SciFi-Film Der Rasenmähermann USA, GB, J 1992 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dr. Lawrence Angelo erforscht für die amerikanische Regierung, wie mit Hilfe von Drogen und Wahrnehmungsveränderungen der ultimative Soldat entwickelt werden kann. Bisher hat er aber nur Fortschritte mit einem Affen erzielt, der jedoch durch die Behandlung so aggressiv wurde, dass er getötet werden musste. Daraufhin kündigt Dr. Angelo seine Anstellung und will seine Forschung an dem geistig-behinderten Gärtner Jobe, den alle nur den Rasenmähermann nennen, fortsetzen. Als dieser zwar eine rasend schnelle Verbesserung seiner geistigen, telekinetischen und telepathischen Fähigkeiten aufweist, aber in gleichem Maße mordlustig wird, wie der Schimpanse zuvor, ist das Experiment bereits zu weit fortgeschritten, als das Dr. Angelo es noch stoppen könnte. Die Situation gerät vollkommen außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Fahey (Jobe Smith) Pierce Brosnan (Dr. Lawrence Angelo) Jenny Wright (Marnie Burke) Geoffrey Lewis (Terry McKeen) Mark Bringelson (Sebastian Timms) Jeremy Slate (Pater Francis McKeen) Colleen Coffey (Caroline Angelo) Originaltitel: The Lawnmower Man Regie: Brett Leonard Drehbuch: Gimel Everett, Brett Leonard Kamera: Russell Carpenter Musik: Dan Wyman Altersempfehlung: ab 16