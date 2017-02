Kinowelt 17:15 bis 18:45 Familienfilm Wunder einer Weihnachtsnacht GB 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der griesgrämige Holzschnitzer Jonathan Toomey soll eine neue Krippe für einen Jungen anfertigen, da dessen alte Krippe, die den Jungen an seinen verstorbenen Vater erinnerte, verloren gegangen ist. Die Mutter des Jungen bittet Jonathan, ihren Sohn dabei zusehen zu lassen, wie die Krippe unter seinen Händen entsteht. Doch mit der Zeit stellt dieser immer höhere Ansprüche an das Werkstück, die den Schnitzer an den Rand seiner Fähigkeiten bringen. Weihnachten rückt näher und alle Beteiligten wünschen sich eine Einigung, da für jeden von ihnen das bevorstehende Ereignis ohnehin schon mit traurigen Erinnerungen an die Vergangenheit verbunden ist. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) meint: "Ein Film wie eine Tasse warmer Kakao an einem kalten, verschneiten Wintertag." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Berenger (Jonathan Toomey) Benji Compston (Charles White) Saoirse Ronan (Celia Hardwick) Sam Douglas (Wallis Woodman) Benjamin Eli (Bobby Clarke) Robert Jezek (Jim Hardwick) Jack Montgomery (Edward Hardwick) Originaltitel: The Christmas Miracle of Jonathan Toomey Regie: Bill Clark Drehbuch: Bill Clark Kamera: Emmanuel Kadosh Musik: Guy Farley