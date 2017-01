Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Katz und Maus USA 2010 Stereo 16:9 Merken Anakin Skywalker und Admiral Yularen sind mit einem kleinen Tarnschiff auf dem Weg zum Planeten Christophsis, um Bail Organa mit dringend benötigten Gütern zu beliefern. Der Senator wird auf dem Planeten von einer Separatistengruppe unter Feuer gehalten. Als sich herausstellt, dass es sich bei den Angreifern um den längst tot geglaubten Admiral Trench handelt, beschließt Anakin, den Feind ein für allemal auszuschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Drew Z. Greenberg Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12