13th Street 09:15 bis 10:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Mann aus Zarzis USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die US-Botschafterin Nancy Kelly (Julie Chen) ist nur knapp einem terroristischen Anschlag auf das US-Konsulat in Tunesien entgangen, bei dem zwei Amerikaner zu Tode kamen. Callen (Chris O'Donnell) und Sam (LL Cool J) werden auf eine streng geheime und gefährliche Mission geschickt, um am Tatort Beweisstücke zu sichern. Nach ihrer Rückkehr bittet das Team Kelly um Hilfe, um weitere fehlende Informationen zu beschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Tim Clemente, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16

