Spiegel TV Wissen 22:15 bis 23:05 Reportage Schuften für die Seite Eins - Traumjob Model? D 2015 Schuften für die Seite Eins - Traumjob Model? - Es ist der Traum vieler junger Mädchen: Ein Leben vor der Kamera und auf dem Laufsteg. Modeln ist Glamour pur. Das glauben alle, die "Germany's Next Topmodel" für ein Abbild der Wirklichkeit halten. Doch die Realität sieht anders aus. Die Russin Katya modelt seit fünf Jahren und will ihr Glück in Deutschland versuchen. Originaltitel: Schuften für die Seite Eins - Traumjob Model?