Spiegel TV Wissen 20:15 bis 20:40 Porträt Spiegel TV Porträt David Garrett - Popstar mit Violine D 2014 Merken David Garret - Er ist der bekannteste Geiger der Welt. Mit vier beginnt er Violine zu spielen, mit 13 Jahren gilt er als das größte Talent klassischer Musik, die Deutsche Grammophon nimmt ihn unter Vertrag. Sein Weg in den Himmel der Hochkultur scheint vorgezeichnet. Doch mit Anfang 20 fängt er in New York ganz neu an. Vom Wunderkind der deutschen Klassik zum Plattenmillionär und Crossover-Star. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV Porträt

