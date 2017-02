Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:30 Dokumentation Wissenswert Auf der Spur des roten Goldes A 2016 Merken Die größte Kupferhütte Europas "Aurubis" hat schon seit mehr als 150 Jahren ihren Sitz in Hamburg. Der Konzern produziert jährlich mehr als eine Million Tonnen des roten Goldes. In der Telekommunikation, bei der Energieversorgung und in der Automobil- oder Elektroindustrie - ohne Kupfer geht nichts. Aus Kupfererz und Recyclingmaterialien produziert das M-DAX-Unternehmen hochreines Kupfer. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wissenswert