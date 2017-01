n-tv 01:05 bis 01:50 Reportage Drogen-U-Boote auf Tauchstation USA 2010 16:9 Live TV Merken In Kolumbien tobt ein Drogenkampf. Nicht selten riskieren die Drogen-Kuriere bei waghalsigen Schmuggel-Transporten ihr Leben. Um diese Drogentransporte möglichst profitabel zu halten, hat die skrupellose Drogenmafia eine neue Schmuggel-Geheimwaffe entwickelt: Drogen-U-Boote. Sie sind bis zu 30 Meter lang und nahezu unmöglich aufzuspüren - und in der Lage, mit nur einem einzigen Tauchgang mehrere Tonnen Rauschgift zu transportieren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Inside Cocaine Submarine