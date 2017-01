RTL TVI 22:00 bis 22:50 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Seelenwanderung USA 2016 Stereo Merken Un couple d'Américains se rend à Port-au-Prince pour finaliser les formalités liées à l'adoption d'un petit garçon. La nuit-même, leur petite fille biologique de quatre ans est kidnappée, alors qu'ils dorment paisiblement à l'hôtel. Garrett et son équipe visionnent la vidéo de la caméra de surveillance et finissent par démasquer un homme, s'étant fait passer pour un membre du personnel. Connu pour ses implications dans les rites vaudou, l'homme risque de sacrifier la petite fille si Garrett ne la retrouve pas rapidement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Ron Melendez (Owen Wagner) Laura Allen (Emily Wagner) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Erica Messer Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini Altersempfehlung: ab 12