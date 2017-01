Niederlande 1 22:25 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd Huurhorror/Geniepige iep NL 2017 HDTV Merken Jetske van den Elsen gaat terug naar twee spraakmakende zaken. Eerst gaat ze op bezoek bij Hennie en Louise in Wehl. Zij huren al zeventien jaar een piepklein gedeelte van de boerderij van Theo Schepper. Zelf vindt het stel dat ze in een paradijsje wonen. Maar vernielingen, dreigementen en zelfs het schieten met een luchtbuks vergalt hun huurgenot. Theo Schepper eist op zijn beurt dat Hennie en Louise per direct vertrekken. Hij is hun getreiter meer dan zat. Jetske gaat op bezoek in Wehl om te kijken hoe het met ze gaat. Daarna reist ze door naar Grevenbicht. De buren Richard Iglesias en de familie Omloo hebben ruzie over een boom. Volgens Iglesias is de boom uit zijn voegen gebarsten en zorgt-ie ook nog voor een hele berg troep in de tuin. De Rijdende Rechter beslist of de boom moet worden gekapt of mag blijven staan. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De rijdende rechter, wordt vervolgd

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 98 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 68 Min.