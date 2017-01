ATV 22:35 bis 00:55 Horrorfilm Underworld GB, D, H, USA 2003 2017-01-27 00:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Seit Jahrhunderten tobt ein Krieg zwischen Werwölfen und Vampiren. Dass die Kontrahenten aus der Unterwelt auch mit der Zeit gegangen sind, versteht sich von selbst. Denn heute stehen sich die beiden Lager nicht mehr mit Holzpflöcken und Kreuzen, sondern längst mit Kugeln aus Silbernitrat und ultraviolettem Licht gegenüber. Inmitten der Auseinandersetzung befindet sich auch die begabte Vampirkriegerin Selena, die besonders kampferprobt ist. Eines Tages stellt sie mit Erstaunen fest, dass ein Werwolf anscheinend grundlos den unscheinbaren Menschen Michael Corvin ins Visier genommen hat. Rasch eilt sie ihm zu Hilfe und fragt sich, warum ausgerechnet ein Erdling aus Fleisch und Blut in den Krieg hineingezogen werden soll. Als kurz darauf ein zweiter Angriff auf Corvin erfolgt, wird klar, dass er eine Bedrohung für die Werwölfe darstellt. Um herauszufinden was dahintersteckt und den Vampiren einen möglichen Vorteil zu verschaffen, muss sie ihn unter allen Umständen beschützen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Beckinsale (Selene) Michael Sheen (Lucian) Wentworth Miller (Dr Adam) Robie Gee (Kahn) Erwin Leder (Singe) Robbie Gee (Kahn) Dennis J. Kozeluh (Dignitary) Originaltitel: Underworld Regie: Len Wiseman Drehbuch: Danny McBride, Len Wiseman, Kevin Grevioux Musik: Paul Haslinger, John Frusciante, Paul Haslinger, John Frusciante, David Bowie Altersempfehlung: ab 16

