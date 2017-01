Slovenija 2 22:20 bis 00:15 Drama No CHI, USA, F, MEX 2012 20 40 60 80 100 Merken Auf Druck der internationalen Gemeinschaft erhält die Opposition in Chile im Vorfeld des Referendums um eine Verlängerung der Amtszeit von Diktator Pinochet Sendezeit im Fernsehen. Mit einer fantasievollen Kampagne bieten der Werbefachmann René Saavedra und seine Mitstreiter trotz zahlreicher Drohungen und Einschüchterungsversuchen den staatlichen Organen die Stirn. Und die Opposition siegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gael García Bernal (René Saavedra) Alfredo Castro (Lucho Guzmán) Luis Gnecco (José Tomás Urrutia) Néstor Cantillana (Fernando) Antonia Zegers (Verónica Carvajal) Marcial Tagle (Alberto Arancibia) Pascal Montero (Simón Saavedra) Originaltitel: No Regie: Pablo Larraín Drehbuch: Pedro Peirano Kamera: Sergio Armstrong Musik: Carlos Cabezas Altersempfehlung: ab 12