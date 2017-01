Das Erste 11:30 bis 12:00 Magazin Quarks im Ersten Das Mittelalter D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken 45 Minuten lang konzentriert sich das Magazin auf ein naturwissenschaftliches Thema, das in einer Fülle von Facetten und aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Quarks & Co