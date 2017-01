RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Die Unschuld bin ich USA 2007 HDTV Merken Die Polizei findet in einem Wagen, der kurz zuvor in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt war, ein Bündel mit mehreren tausend Dollar. Fahrer und Beifahrer des Wagens waren, wie Lupo und Green später vermuten, auf der Flucht, nachdem sie in Fatones Mafiaclub die Beute aus einem groß angelegten Immobilienschwindel geklaut hatten. Ein gewisser Dennis Langdon von der Firma 'Home Relief', so erzählen Betrogene, ließ sich mit dem Versprechen, ihnen bei der Finanzierung zu helfen, die Häuser überschreiben und verkaufte sie dann zum Schleuderpreis. Auf den Kaufverträgen findet sich häufig der Name Kim Brody, einer Versicherungsmaklerin. Kim ist bereit, der Polizei zu helfen und Langdon eine Falle zu stellen, doch Langdon entkommt. Kurz darauf findet man ihn, Fatone und vier weitere Gangster erschossen im Club, darunter ein gewisser Robert Sinclair mit verräterischem Lippenstift auf der Wange. Kim Brody wird als Komplizin verhaftet. Staatsanwalt Cutter vermutet, dass sie die eigentliche Drahtzieherin ist. Doch als er Brody wegen Mordes festnehmen will, hat sich Brody als Zeugin von Terroraktivitäten in den Schutz des FBI begeben und kann nur durch einen Trick McCoys wieder losgeeist werden. Jetzt bleiben nur noch 48 Stunden, um bei schwacher Beweislage gegen sie Anklage erheben zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Linus Roache (Exec. Asst. Michael Cuttner) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) January Jones (Kim Brody) Originaltitel: Law & Order Regie: Jim McKay Drehbuch: William N. Fordes, David Wilcox Kamera: William Klayer Musik: Mike Post