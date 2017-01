RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Stereotypen schlagen zu USA 2008 HDTV Merken Das zehnjährige schwarze Mädchen Tanya Anderson und der 16-jährige weiße Junge David Kendall werden in der Nähe eines Spielplatzes erschossen aufgefunden. Die Untersuchung ergibt, dass eine der Kugeln, die auf David abgefeuert wurden, seinen Hals durchschlagen und danach Tanya getroffen hat. Green und Lupo fällt es äußerst schwer, an Informationen zu kommen, da überall in der Gegend die Regel "nicht verpfeifen" zu gelten scheint. Erst nachdem Van Buren einen Geistlichen zu einem Aufruf überredet hat, meldet sich ein Mann, der der Polizei den Namen eines schwarzen Jungen mitteilt, der mit David und seinen Freunden Streit wegen eines Basketballs hatte, den Will, so der Name das Schwarzen, mit seinen Freunden den weißen Jungs abgenommen hatte. Wills Vater Ray gibt zu, auf David geschossen zu haben, weil der mit zum Schlag erhobenem Baseballschläger hinter Will her gerannt sei. Dann finden Green und Lupo heraus, dass Gretchen Steel, die Mutter von Davids Freunden, die drei Jungs zu dem Spielplatz gefahren, ihnen die Baseballschläger gegeben und sie aufgefordert hat, gegen die Rüpel, die ihnen den Ball genommen haben, anzutreten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Linus Roache (Exec. Asst. Michael Cuttner) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Ally Walker (Gretchen Steel) Originaltitel: Law & Order Regie: Alan Taylor Drehbuch: Richard Sweren, Gina Gionfriddo Kamera: William Klayer Musik: Mike Post