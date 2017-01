RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie Law & Order Männlichkeitsirreale USA 2008 HDTV Merken Die schwangere Lori Emerson wird bei der Explosion einer Rohrbombe schwer verletzt. Sie liegt im Koma. Ihrem Kind geht es jedoch gut und es könnte voll ausgetragen werden. Dean Emerson, der Schwager von Lori, wird verdächtigt, die Bombe gebaut zu haben, um Lori seinem Bruder Ryan vom Hals zu schaffen. Aber im Verlauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Bombe für einen Dr. Hoffman bestimmt war, der in dem Gebäude ein Labor betreibt. Hoffman behauptet, ein Markergen für Homosexualität gefunden zu haben und er hat ein Patent beantragt für ein Verfahren zur Feststellung des Gens bei Föten. Lori hat an einer Studie teilgenommen und Hoffman behauptet, bei ihrem Kind das Schwulen-Gen gefunden zu haben. Dean, der schwul ist, wollte Hoffman aus der Welt schaffen, weil er wie andere Schwule befürchtet, der Hoffmansche Gentest könnte in eine Verfolgungswelle ausarten. Doch plötzlich gibt Loris Vater Dean ein Alibi, obwohl allseits bekannt ist, dass er Dean ob seiner Homosexualität nicht ausstehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Kevin Rankin (Dean Emerson) Originaltitel: Law & Order Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Dick Wolf, David Wilcox, Stephanie Sengupta Musik: Mike Post