À force d'acharnement à combattre le crime, le détective David Starsky a épuisé tous ses équipiers. Le détective Ken "Hutch" Hutchinson a quant à lui tendance à mordre la bande blanche. Pour le capitaine Dobey, leur supérieur, il n'y a qu'une solution possible : les associer. Contraints de faire équipe, Starsky et Hutch enquêtent sur un crime impliquant un richissime homme d'affaires...