RTL 9 22:30 bis 00:45 Actionfilm Kill Bill : volume 2 USA 2004 20 40 60 80 100 Merken Après s'être débarrassée de ses anciennes collègues du gang "Les Vipères Assassines", Black Mamba poursuit sa quête vengeresse... La mariée espère que justice soit bientôt faîte. Il lui reste à régler le sort de Budd, le frère de Bill, puis de Elle Driver, le dernier élément des "Vipères Assassines", avant d'atteindre le but ultime : tuer Bill, le chef du gang qui a assassiné son mari, sa famille et ses amis, tout en la laissant pour morte, le jour de son mariage, quelques années auparavant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vivica A. Fox (Vernita Green) Ambrosia Kelley (Nikki) Michael Parks (Earl McGraw / Esteban Vihaio) James Parks (Edgar McGraw) Jonathan Loughran (Trucker) Michael Bowen (Buck) Kenji Ohba (Bald Guy) Originaltitel: Kill Bill: Vol. 2 Regie: Quentin Tarantino Drehbuch: Quentin Tarantino , Uma Thurman Musik: Robert Rodriguez Altersempfehlung: ab 16