RTL 9 20:40 bis 22:30 Sonstiges L'ombre du mal USA, H, E, SRB 2012

Edgar Allan Poe n'aurait jamais imaginé qu'un de ses "admirateurs" serait assez fou pour recréer les horribles crimes nés de ses délires littéraires ; assez pervers pour l'obliger à devenir son biographe et à narrer par le menu ses sanglants exploits, mis en scène avec une précision diabolique ; assez cruel pour lui enlever la femme de sa vie et l'ensevelir en lui laissant tout juste quelques heures pour la sauver? Pour un écrivain, rien n'est plus troublant que de voir ses fictions prises au pied de la lettre, et ses personnages de fiction s'incarner dans le monde réel. Mais pour l'auteur des "Histoires extraordinaires", l'enjeu est de retrouver au plus vite son "double".

Schauspieler: John Cusack (Edgar Allan Poe) Luke Evans (Detective Fields) Alice Eve (Emily Hamilton) Brendan Gleeson (Capt. Charles Hamilton) Kevin McNally (Maddux) Oliver Jackson-Cohen (John Cantrell) Jimmy Yuill (Captain Eldridge) Originaltitel: The Raven Regie: James McTeigue Drehbuch: Hannah Shakespeare, Ben Livingston Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 16