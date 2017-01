RTL 9 20:40 bis 22:35 Sonstiges Shanghai Kid USA, HK 2000 2017-01-28 16:55 Merken Au siècle dernier, la princesse Peï Peï quitte la cité interdite pour éviter un mariage arrangé par l'empereur. Elle part vers le Nouveau Monde en compagnie d'un américain qui, au cours du voyage, se transforme en ravisseur. Chon Wang et d'autres gardes de l'empereur ont pour mission d'aller porter en Amérique la rançon qui délivrera la princesse. Mais sitôt le Pacifique traversé, les gardes chinois sont attaqués par des cowboys... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Chon Wang) Lucy Liu (La princesse Pei Pei) Brandon Merrill (L'épouse indienne) Jason Connery (Andrews) Ya Hi Cui (Imperial Guard) Walton Goggins (Wallace) Rafael Báez (Vasquez) Originaltitel: Shanghai Noon Regie: Tom Dey Drehbuch: Alfred Gough, Miles Millar Kamera: Dan Mindel Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12