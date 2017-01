RTL 9 20:40 bis 22:45 Thriller Daylight USA 1996 20 40 60 80 100 Merken A New York, en cette fin de journée, un flot d'automobiles pénètre dans le tunnel reliant Manhattan au New Jersey, sous l'East River. Trois voyous circulent à vive allure pourchassés par la police. Ils s'engouffrent dans le tunnel, zigzaguent entre les véhicules et percutent un camion transportant des matières inflammables. Une formidable explosion secoue le tunnel, provoquant une tornade de feu qui souffle tout sur son passage et ravage les infrastructures de l'édifice, bientôt obstrué de part en part. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Kit Latura) Amy Brenneman (Madeleine Thompson) Viggo Mortensen (Roy Nord) Stan Shaw (Franck Kraft) Jay O. Sanders (Steven Crighton) Karen Young (Sarah Crighton) Sage Stallone (Vincent) Originaltitel: Daylight Regie: Rob Cohen Drehbuch: Leslie Bohem Kamera: David Eggby Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12