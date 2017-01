Sky Sport Austria 23:00 bis 01:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL UPC Vienna Capitals - HC Orli Znojmo, 44. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken "In Vienna spüt d'Musi", allerdings hat die gegenwärtige Blütezeit so manchen Capitals-Anhänger verblüfft. Schließlich riefen nach einer verkorksten Saison und dem Out gegen Villach bereits in der Sommerpause die Unken, ein Trainer war zudem in weiter Ferne. Fündig wurden die Capitals-Verantwortlichen streng genommen auf der Straße. Nachdem die Hamburg Freezers aufgrund finanzieller Probleme den Spielbetrieb einstellen mussten, stand der Kanadier Serge Aubin mit einem Fuß im Arbeitsamt. Mittlerweile hat der Mann den Vienna Capitals seinen Stempel aufgesetzt. "Ich hatte von Anfang an eine klare Vision von dem, wie wir spielen wollen", betont der 41-Jährige. Mit einem Sieg im letzten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

