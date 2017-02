kabel eins 03:00 bis 04:30 Thriller Joyride - Spritztour USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte der junge Student Lewis in den Semesterferien nur Venna, das Mädchen seiner Träume, besuchen. Doch aus der Spritztour nach New Jersey wird ein lebensgefährlicher Asphalt-Trip, als Lewis und sein älterer Bruder Fuller aus Jux einen Truckfahrer auf den Arm nehmen. Der zeigt wenig Sinn für Humor und jagt die Jugendlichen über den Highway. Für den psychopathischen Trucker steht fest: Venna, Lewis und Fuller müssen sterben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Zahn (Fuller Thomas) Paul Walker (Lewis Thomas) Leelee Sobieski (Venna Wilcox) Jessica Bowman (Charlotte Campbell) Stuart Stone (Danny Rosado) Basil Wallace (Autoverkäufer) Brian Leckner (Keeney) Originaltitel: Joy Ride Regie: John R. Dahl Drehbuch: Clay Tarver, J. J. Abrams Kamera: Jeffrey Jur Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16