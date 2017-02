kabel eins 22:00 bis 23:40 Actionfilm Taxi 3 F 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Bande als Weihnachtsmänner gewandeter Räuber macht der Polizei von Marseille das Leben ausgerechnet zu dem Zeitpunkt schwer, als eine chinesische Journalistin von der Front über Frankreichs coolste Polizeitruppe berichtet und sowohl die Frau des Kommissar Emilien wie die von Kumpel und Taxifahrer Daniel Nachwuchs erwarten. Eigentlich sollten die werdenden Väter deshalb in punkto Waghalsigkeit kürzer treten, doch machen ihnen nicht nur die Nikolaus und Madame Butterfly einen Strich durch die Rechnung... Kein geringerer als Sylvester Stallone ist Samy Naceris Fahrgast in der rasanten Verfolgungsjagd zu Beginn des Filmes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samy Naceri (Daniel Morales) Frédéric Diefenthal (Émilien Coutant-Kerbalec) Marion Cotillard (Lilly Bertineau) Bernard Farcy (Kommissar Gibert) Bai Ling (Qiu) Emma Wiklund (Petra) Edouard Montoute (Alain) Originaltitel: Taxi 3 Regie: Gérard Krawczyk Drehbuch: Luc Besson Kamera: Gérard Sterin Musik: DJ Kore, Dj Skalp Altersempfehlung: ab 6