Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Erzählen, das bedeutet einen Bogen spannen, wo zunächst keiner ist" Merken Das Ausmaß der staatlichen Überwachung, das Edward Snowden aufgedeckt hat, inspirierte Daniel Kehlmann zu seinem neuesten Theaterstück "Heilig Abend". Am 2. Februar feiert es im Theater an der Josefstadt in Wien seine Uraufführung. In jenem Theater, dessen Direktor Kehlmanns Vater Michael einst hätte werden sollen - und nicht wurde, weil jemand in der Stadt Wien etwas gegen ihn hatte. Bis heute eine offene Wunde im Kehlmann'schen Familiengedächtnis. Was den Sohn nicht daran hinderte, ein international erfolgreicher Schriftsteller zu werden. Mit "Die Vermessung der Welt" legte er einen der größten Erfolge der Nachkriegsliteratur mit einer weltweiten Auflage von 6 Millionen Exemplaren hin. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, tat Kehlmann das, was man von einem Schriftsteller erwarten darf: er schrieb weiter und weiter. Bis heute sind 15 Bücher sowie Hörspiele und Theaterstücke entstanden. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz erzählt Daniel Kehlmann vom Schreiben, vom Erfolg und vom Erzählen in bewegten Zeiten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Daniel Kehlmann (Schriftsteller)