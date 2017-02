hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik "Zeitgenössisch werden" - Ausbildungswege Neue Musik (4): "forschen, denken, schreiben" - die Musikwissenschaft und die Gegenwart Merken Der Weg der Musikwissenschaft führt selten in die Gegenwart. Lange zumindest war das so. Seit sich die Disziplin im späten 19. Jahrhundert an den Universitäten etablierte, stand sie im Verdacht, ihren Ehrgeiz allein in musikalische Grabpflege zu investieren wohl auch aus Angst, in der Auseinandersetzung mit Zeitgenossen die eigene Objektivität zu gefährden. Eine neue Generation von Musikwissenschaftlern jedoch hat eine radikale Kehrtwende vollzogen: Zeitgenössische Musik, von den Klassikern der Nachkriegsavantgarde bis hin zur aktuellen Performance- und Multimedia-Szene, zieht immer weiter ein in Forschung und Lehre und wird dort auch von einer jungen Studentenschaft oft enthusiastisch begrüßt. In Google-Kalender eintragen