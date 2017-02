ATV 23:50 bis 00:45 Krimiserie Rizzoli & Isles Wahre Liebe USA 2015 Stereo Merken Der Collegestudent Stuart Crane wird tot auf einem Wanderweg bei Boston entdeckt. Zunächst scheint es, als sei er abgestürzt, doch die Art seiner Verletzungen beweist, dass er ermordet wurde. Bei der Durchsicht seines SMS-Verkehrs stellt Nina fest, dass er insgesamt 32 "Freundinnen" hatte, mit denen er Liebesnachrichten austauschte. Er arbeitete für eine App namens 'Dein Traumpartner', bei der sich Frauen einen fiktiven Freund zusammenstellen, der sie dann mit liebevollen SMS überschüttet. Die Ermittlungen führen Jane und ihr Team zu einer jungen Frau namens Heather, die in einer lieblosen Ehe vegetiert. Sie hat sich die reale Adresse ihres virtuellen Liebsten, Stuart Crane, besorgt und ihn mit Nachrichten bombardiert. Als Jane und Korsak Heather aufsuchen, erleben sie eine böse Überraschung. Maura weigert sich noch immer, ihren Vater zu treffen, der sie vor so vielen Jahren tief verletzt hat. Jane versucht ihr verständlich zu machen, dass es im Leben gilt, innere Widerstände zu überwinden und das Gespräch zu suchen, wenn man nicht vereinsamen will. Dies scheint auch Korsak erkannt zu haben, denn er stellt seine Dauerfreundin Kiki endlich offiziell vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Vince Korsak) Idara Victor (Nina Holiday) Christina Chang (Kiki) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Peter B. Kowalski Drehbuch: Ron McGee, Dan Hamamura Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

