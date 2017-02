ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Mord in Serie USA 2014 Stereo Merken Der Computerexperte Detective Michael Tao muss Doppelschichten schieben, als der Star einer Fernsehserie, bei der er im Hintergrund als Berater arbeitet, plötzlich als Hauptverdächtiger in einem Mordfall gilt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Schauspieler seinen größten Fan ermordet hat. Natürlich will Mike die Unschuld des Schauspielers beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Duppy Demetrius Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine