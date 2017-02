ATV 2 00:05 bis 02:05 Komödie Nur für Personal! F 2010 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Paris um 1960: Das wohlhabende Ehepaar Jean-Louis und Suzanne Joubert bewohnt ein Apartment in einem noblen Stadthaus und führt ein überaus konservatives und eintöniges Leben. Das ändert sich jedoch schlagartig als sie die temperamentvolle Spanierin Maria als Haushalthilfe einstellen. Gemeinsam mit den anderen Dienstmädchen bewohnt sie ein winziges Zimmer im Dachgeschoss, welches nur für das Personal zur Verfügung steht. Fasziniert von Maria und der spanischen Lebenseinstellung verbringt Jean-Louis zunehmend Zeit in der 6. Etage, was seiner Frau Suzanne natürlich nicht entgeht. Als sie ihn eines Tages vor die Tür setzt, zieht der nicht ganz unglückliche Ehemann kurzerhand unters Dach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fabrice Luchini (Jean-Louis Joubert) Sandrine Kiberlain (Suzanne Joubert) Natalia Verbeke (María Gonzalez) Carmen Maura (Concepción Ramirez) Berta Ojea (Dolores Carbalan) Nuria Solé (Teresa) Lola Dueñas (Carmen) Originaltitel: Les femmes du 6ème étage Regie: Philippe Le Guay Drehbuch: Philippe Le Guay, Jérôme Tonnerre Kamera: Jean-Claude Larrieu Musik: Jorge Arriagada Altersempfehlung: ab 6

