ATV 2 22:20 bis 00:04 Tragikomödie Die Band von nebenan ISR, USA, F 2007 Stereo Das kleine ägyptische Polizeiorchester von Alexandria steht an einem israelischen Flughafen wie bestellt und nicht abgeholt. Sie sollen bei der Eröffnung eines arabischen Kulturzentrums aufspielen und versuchen auf eigene Faust an den Zielort zu gelangen, doch dabei landen sie irgendwo in der Wüste. Sie müssen auf das Hilfsangebot der Wirtin Diana zurückzugreifen, die Quartiere für die Mannschaft organisiert. Am Abend geht der zurückhaltende Orchesterleiter Tewfiq mit der lebensfrohen Diana aus und die beiden kommen sich näher. Der zweite Offizier spielt seiner Gastfamilie eine eigene Komposition vor, während Frauenheld Simon einem Einheimischen Flirttipps erteilt, um mit Mädchen in Kontakt zu kommen. Als am nächsten Morgen der Abschied naht liegt Wehmut in der Luft, denn die Band muss endlich nach Petah Tikva gelangen, um ihr lang ersehntes Konzert aufzuführen. Schauspieler: Sasson Gabai (Tawfiq Zacharya) Ronit Elkabetz (Dina) Saleh Bakri (Haled) Khalifa Natour (Simon) Rubi Moskovitz (Itzik) Uri Gavriel (Avrum) Imad Jabarin (Camal Abdel Azim) Originaltitel: Bikur Ha-Tizmoret Regie: Eran Kolirin Drehbuch: Eran Kolirin Kamera: Shai Goldman Musik: Habib Shadah