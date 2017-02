BonGusto 22:00 bis 22:25 Magazin Sachies Küche Fast Food auf Japanisch NZ 2013 Merken Japaner sind ständig unterwegs! Das Resultat dieses "bewegten" Lebensstils ist die Weiterentwicklung einiger Gerichte zu ganz besonderen Fast-Food-Varianten: von der 30-Sekunden-Udon-Suppe bis hin zur vornehmen Bento-Box, die bis zu 50 verschiedene japanische Köstlichkeiten enthalten kann. Sachie gelingt in dieser Folge ein Blick hinter die Kulissen dieser interessanten Fast-Food-Kultur. Zurück in ihrer Küche zeigt sie uns ihre eigenen Variationen für perfekte Lunchpakete und Snacks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sachie's Kitchen