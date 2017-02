BonGusto 20:15 bis 20:45 Unterhaltung Bill's Kitchen - Ein Australier in London Eine Grenzpause GB 2013 Merken Als Bill in Australien lebte, hatten die Nachbarn aus Südostasien großen Einfluss auf seine Art zu kochen und zu essen. Nun aber ist er in London und vor seiner Haustür ist eine Welt neuer kulinarischer Erlebnisse. Was ihn im Moment besonders lockt, sind die Speisen Lateinamerikas. Seine jüngste Reise nach Mexiko animierte Bill dazu, mit den dort heimischen Gewürzen und Zutaten zu kochen, aber auf Bills ganz spezielle Art. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bill?s Kitchen: Notting Hill