BonGusto 05:30 bis 06:20 Magazin Italia Rustica Das Weingut Poggio Foco CDN Merken In dieser Episode starten Craig Harding und Rob Rossi ein Abenteuer durch Italien, auf der Suche nach den genüsslichsten Produkten und Rezepten des Landes. Seit langem haben Craig und Rob einen Traum. Sie wollen ihr eigenes Restaurant im heimischen Kanada eröffnen. Aber zuvor lassen sie es sich gut gehen, und sich auf einer Tour quer durch Italien inspirieren. In dieser Folge wird die traumhafte Toskana durchkämmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Italia Rustica

