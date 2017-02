DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Klangkunst All Hail Mother Internet Merken "Was wäre ich ohne das Internet?" - diese Frage stellte sich die tunesische DJane Deena Abdelwahed. Ihre Antwort ist eine Radioperformance mit Elementen aus Hörspiel und Clubmusik. Sie erzählt vom Konflikt zwischen der tunesischen Generation Y und ihren Eltern, von der Prekarität jugendlicher Identitäten zwischen Islam und Internet. Das Stück gewann einen der beiden Produktionspreise beim Radio Lab 2016 von Deutschlandradio Kultur und CTM Festival Berlin. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Adyan Al-Zohaery, Ayad Al-Zohaery, Hanan El-Ali, Manuela Oforiatta, Antye Greie, Deena Abdelwahed Regie: Deena Abdelwahed Musik: Deena Abdelwahed

