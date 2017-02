DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Chormusik "Beim Singen vergisst man alles drumherum!" Der Südwestpfälzer Kinderchor Merken Was ist das für ein Chor, der beim Wettbewerb des Deutschen Chorfestes in Stuttgart, im Mai 2016, mit dem Sonderpreis als bester Chor aller Kategorien ausgezeichnet wurde? Den Preis hat Deutschlandradio Kultur gestiftet: er besteht aus einer Aufnahme mit anschließender Sendung. Die Aufnahme ist abgeschlossen, zu hören ist sie in dieser und der folgenden Ausgabe der Chormusik. Ein Porträt des Südwestpfälzer Kinderchores und seines Leiters Christoph Haßler. In Google-Kalender eintragen