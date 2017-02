ORF 2 00:05 bis 00:45 Serien Pan Am Ich bin ein Berliner USA 2011 Stereo 16:9 Merken Voller Vorfreude sieht Maggie dem Flug nach Berlin entgegen. Dort wird Präsident John F. Kennedy eine große Rede halten. Maggie kann es kaum erwarten, dem Politiker endlich persönlich die Hand zu drücken. Derweil soll Kate im Auftrag der CIA ein Buch besorgen. Die Ereignisse überschlagen sich jedoch und ehe sich Kate versieht, versucht sie einer jungen Deutschen zur Flucht aus der DDR zu verhelfen. Colette hingegen konfrontiert der Berlin-Aufenthalt mit einem traurigen Kapitel in ihrer Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Ricci (Maggie Ryan) Margot Robbie (Laura Cameron) Michael Mosley (Ted Vanderway) Karine Vanasse (Colette Valois) Mike Vogel (Dean Lowrey) Kelli Garner (Kate Cameron) David Harbour (Roger Anderson) Originaltitel: Pan Am Regie: Alex Graves Drehbuch: Yahlin Chang Kamera: Ron Fortunato Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

