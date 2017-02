ORF 2 20:15 bis 21:05 Serien Lena Lorenz Lebenstraum (1) D, A 2016 Stereo 16:9 Merken Endlich ist es soweit: Auf dem Lorenzhof trudeln die ersten Feriengäste ein! Eva hat alle Hände voll zu tun, den Urlaubern einen tollen Empfang zu bereiten, zumal Teilhaber Basti etwas ausgebrannt wirkt. Ihm steckt immer noch sein Unfall mit dem Traktor in den Knochen. Während Eva auf drei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen versucht, gilt Lenas größte Sorge Jungunternehmerin Anja. Ausgerechnet als sich die Endvierzigin zusammen mit ihrer Freundin Tine selbstständig machen will, wird sie erneut schwanger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Aulitzky (Lena Lorenz) Eva Mattes (Eva Lorenz) Raban Bieling (Bastian Pfeiffer) Fred Stillkrauth (Leopold Lorenz) Jens Atzorn (Quirin Pankofer) Michael Roll (Vinzenz Huber) Katharina Müller-Elmau (Anja) Originaltitel: Lena Lorenz Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Sarah Augstein Kamera: Rudi Schröder Musik: Titus Vollmer