ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Hermagor, die "Speckhauptstadt" Kärntens / Blumen-Trends 2017 A 2017 Stereo Live 16:9 Merken Auch am Donnerstag ist Kulinarik ein Thema in "Guten Morgen Österreich", denn Hermagor ist die "Speckhauptstadt" Kärntens. Doch bevor Eva Pölzl und Marco Ventre das Speckfest besuchen, steht noch der Besuch von Gabriele Schrott-Moser, Geschäftsführerin der Kärntner Gärtner, auf dem Programm, die über die Blumen-Trends 2017 berichtet. Der Stargast am Donnerstagmorgen: Schlagerstar Udo Wenders besucht das "Guten Morgen Österreich"-Duo im mobilen Studio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Marco Ventre Gäste: Gäste: Gabriele Schrott-Moser (Geschäftsführerin der Kärntner Gärtner), Udo Wenders (Schlagerstar) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

