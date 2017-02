Schweiz 2 21:50 bis 22:20 Unterhaltung Tricked - Ausgetrickst Kräftemessen in der Boxhalle GB 2014 Stereo HDTV Merken Schnelle Hände, gute Inszenierung und subtile Psychologie: Diese Werkzeuge nutzt der Magier Ben Hanlin. Ob Promis oder gewöhnliche Menschen auf der Strasse - niemand ist vor ihm sicher. Der coolste britische Illusionist verblüfft mit Tricks und Zaubereien seine ahnungslosen Opfer. Seine Bühne ist dort, wo die Leute gerade sind: im Lift, an einer Hochzeit oder vor dem Snack-Automaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tricked