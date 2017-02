Schweiz 1 23:45 bis 01:20 Serien Mitten in Deutschland: NSU Die Ermittler - Nur für Dienstgebrauch D 2016 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Im Januar 1998 erhält Zielfahnder Paul Winter (Florian Lukas) vom Landeskriminalamt Thüringen den Auftrag, nach drei untergetauchten Rechtsradikalen zu suchen. Doch zusammen mit seinem Vorgesetzten und engsten Vertrauten Walter Ahler (Sylvester Groth) muss er bald feststellen, dass sich die Aufgabe unerwartet schwierig gestaltet. Sie stossen immer wieder auf Widerstand, im eigenen Haus und von anderen Behörden. Allmählich lichten sich die Nebel und ihnen wird klar, dass der Verfassungsschutz in der rechten Szene noch stärker mitmischt, als man zugibt. V-Männer wurden installiert und finanziert um die Neonazi-Szene im Auge zu behalten. Damit half man jenen Gruppen Strukturen aufzubauen die nun zunehmend ausser Kontrolle geraten. Winter hat so kaum eine Chance, die Verdächtigen zu finden. Immer wieder werden ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen. Nach und nach geben seine Mitstreiter auf, doch er bleibt dran. Ein Zufall führt dann dazu, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im November 2011 von einer Polizeistreife entdeckt werden und sich schliesslich das Leben nehmen. Mundlos und Böhnhardt sind zwei der drei Rechtsradikalen, die die Zielfahnder ursprünglich gesucht hatten. Erneut wird Paul Winter hinzugezogen, der nun die Dritte im Bunde, die flüchtige Beate Zschäpe finden soll. Winter erkennt, dass dies seine Chance ist, die tatsächlichen Zusammenhänge endlich ans Licht zu bringen. Zusammen mit der Kommissarsanwärterin Charlotte Ahler (Liv Lisa Fries) nimmt er die Spur wieder auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Lukas (Paul Winter) Liv Lisa Fries (Charlotte Ahler) Sylvester Groth (Walter Ahler) Florian Stetter (Alexander Melchior) Alexander Beyer (Mirko Kerber) Ulrich Noethen (Roewer) Christian Berkel (Amor) Originaltitel: Mitten in Deutschland: NSU Regie: Florian Cossen Drehbuch: Rolf Basedow, Christoph Busche, Jan Braren Kamera: Matthias Fleischer Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 12

