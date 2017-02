ORF 3 03:10 bis 04:10 Diskussion 60 Minuten.Politik A 2017 Stereo 16:9 Merken Näher dran an der österreichischen Politik. Was passiert wann und warum? "60 Minuten Politik" kommt direkt aus dem Machtzentrum der Republik, dem Parlament. Jene, die Österreichs politische Geschicke lenken stehen Rede und Antwort zum aktuellen Wochenthema im Hohen Haus. Gastgeberin ist ORF III Chefredakteurin Ingrid Thurnher. Gemeinsam mit den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren österreichischer Qualitätsmedien tauschen ParlamentspräsidentInnen, Klubobleute, BereichssprecherInnen, eben die politischen EntscheidungsträgerInnen ihre Argumente aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 60 Minuten.Politik

