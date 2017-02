ORF 1 00:40 bis 02:00 Drama Shirley - Visions of Reality A 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Film erzählt mittels 13 filmisch belebter Bilder von Edward Hopper die Geschichte einer Frau, die die Wirklichkeit um sich herum nicht als Gegebenheit ansieht, sondern als gemacht und veränderbar und die in entscheidenden Momenten ihren Überzeugungen treu bleibt. Drehbuch und Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen ca.90 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Cumming (Shirley) Christoph Bach (Stephen) Florentín Groll (Mr Antrobus / Kinogänger) Elfriede Irrall (Mrs Antrobus / Kinogängerin / Zugreisende) Tom Hanslmaier (Bürochef) Yarina Gurtner Vargas (Zweite Zugreisende) Peter Zech (Zugreisender) Originaltitel: Shirley: Visions of Reality Regie: Gustav Deutsch Drehbuch: Gustav Deutsch Kamera: Jerzy Palacz Musik: Christian Fennesz, David Sylvian

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 226 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 91 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 66 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 46 Min.