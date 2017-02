Servus TV 22:15 bis 23:25 Talkshow Talk im Hangar-7 Ski-Nation Österreich: Nur noch ein Mythos? A 2017 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Gäste: Karl Schranz, Ski-Ikone Gerry Friedle, als "DJ Ötzi" bekannt Andreas Reiter, Trend- und Zukunftsforscher Reinhard Klier, jüngster Seilbahnchef Österreichs (Stubaier Gletscher) Franz Schandl, Historiker und Publizist Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung Keine andere Sportart prägt Österreichs Identität so sehr wie das Skifahren. Als sich Karl Schranz und Franz Klammer die Hänge hinabstürzten, war ganz Österreich im kollektiven Skirausch. Damals standen alle auf den Skiern, von Kindesbeinen an. Heute ist das anders trotz Marcel Hirscher und Anna Veith. Studien zeigen: Der Zulauf für den Skilauf hat in den letzten 20 Jahren deutlich abgenommen. Anfang der 1990er-Jahre fuhren 53 Prozent Ski, heute sind es nur noch 36 Prozent. Der Schulskikurs ist ein Auslaufmodell, die Jugendlichen folgen anderen Trends. Der Klimawandel bedingt den Einsatz von Kunstschnee, nicht zuletzt deshalb wird Skifahren immer teurer. Tageskarten für 50 Euro und mehr sind üblich. Wer kann sich das auf Dauer noch leisten? Was bedeuten diese Entwicklungen für die Tourismusregionen? Ist der Mythos der Skination Österreich am Bröckeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Talk im Hangar-7