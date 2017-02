Nick 03:05 bis 03:30 Jugendserie The Next Step Sabotage CDN 2013 Merken Die junge Tanztruppe hat ein grosses Ziel: Sie will die regionale Tanz-Meisterschaften gewinnen. Im Tanzstudio "The Next Step" trainieren die jungen Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam dafür. Auch privat hängen sie zusammen ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shamier Anderson (Chris) Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Brennan Clost (Daniel) Samantha Grecchi (Stephanie) Lamar Johnson (West) Originaltitel: The Next Step Regie: Samir Rehem Drehbuch: Frank Van Keeken Kamera: Kim Derko Musik: Grayson Matthews

