Nick 22:00 bis 22:25 Jugendserie Degrassi Power To the People CDN 2014 Merken Die kanadische Teen-Drama-Serie "Degrassi" erzählt die Geschichten mehrerer Schüler der Degrassi Community School, die sich den alltäglichen Problemen des Erwachsenwerdens stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Bilyk (Drew Torres) Stefan Brogren (Archie 'Snake' Simpson) Sarah Fisher (Becky Baker) Ana Golja (Zoe Rivas) Demetrius Joyette (Mike Dallas) Aislinn Paul (Clare Edwards) Cristine Prosperi (Imogen Moreno) Originaltitel: Degrassi Regie: Dawn Wilkinson Altersempfehlung: ab 12