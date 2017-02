Sport1+ 03:00 bis 04:45 Volleyball Volleyball Live - CEV Champions League Zenit Kazan (RUS) - VfB Friedrichshafen, 4. Spieltag Merken Wer gewinnt die CEV Champions League? In den beiden vergangenen Jahren hatte Zenit Kazan aus Russland am Ende jeweils die Nase vorn. Das Team zählt auch diesmal zu den Favoriten, umso schwerer wird es für den VfB Friedrichshafen in Kazan Punkte mitzunehmen. In Google-Kalender eintragen

