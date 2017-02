Sport1+ 00:35 bis 02:20 Volleyball Volleyball Live - CEV Champions League Berlin Recycling Volleys - Dukla Liberec (CZE), 4. Spieltag Merken In der Gruppe B der CEV Champions League treffen am 4. Spieltag die Berlin Recycling Volleys auf die tschechische Mannschaft Dukla Liberec. Es wird sich zeigen, ob sich die Berliner gegen die Tschechen durchsetzten können beide Mannschaften haben in der Gruppenphase bisher einen guten Start erwischt. In Google-Kalender eintragen

