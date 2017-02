Animal Planet 05:40 bis 06:25 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Tag der Entscheidung USA 2011 Merken Die "Bob Barker" klebt am Heck der "Nisshin Maru". Schon seit vier Tagen folgen die Tierschützer dem japanischen Fangboot im Südpolarmeer. Und ihre Mission scheint von Erfolg gekrönt, denn in dieser Zeit wurde kein einziger Wal getötet. Das Flaggschiff der Flotte versucht seinen Verfolgern zu entkommen, während es immer weiter nach Osten fährt. Inzwischen ist die "Nisshin" rund 900 Seemeilen von dem Gebiet entfernt, in dem die japanischen Boote zu Forschungszwecken jagen dürfen. - Ein großer Erfolg für die Aktivisten, doch die langen Strecken stellen für Paul Watson und seine Mitstreiter ein Problem da: Der Treibstofftank der "Nisshin" ist fünfmal so groß wie der der "Bob Barker". Diesen Vorteil wollen die Walfänger natürlich ausnützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 6

