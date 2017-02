n-tv 00:10 bis 01:10 Dokumentation Tierische Begegnungen - Technik und Taktik USA 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Jede Tierart reagiert anders auf Gefahren und Bedrohung. Sind Kampf- oder Fluchtinstinkte geweckt, versuchen sie alles, um zu überleben. Doch mit welcher Taktik überlisten die Jäger ihre Beute? Und wie verteidigen sich die Opfer? Von tapferen Heldentaten zu knappen Fluchten und Beinahe-Unfällen - wenn Klein und Groß im Reich der Tiere aufeinander treffen, prallen Killer- und Fluchtinstinkte aufeinander. Die spannende n-tv Dokumentation zeigt verschiedene Tierbegegnungen in freier Wildbahn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animals Gone Wild

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 224 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 89 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 64 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 44 Min.