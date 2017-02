TLC 00:05 bis 01:00 Dokusoap McFadden ermittelt Katz-und-Maus-Spiel USA 2016 Merken Diesmal muss Detective McFadden einen besonders brutalen Mord in Charlotte aufklären. Im exklusiven Villenviertel Montibello wurde eine übel zugerichtete Leiche gefunden. Das Opfer ist die wohlhabende Fran Hayes. Zwischen ihr und Ehemann John gab es ständig Auseinandersetzungen. Der Verdacht fällt daher sofort auf ihn. Doch er schweigt zunächst zu den Geschehnissen und gibt später an, in Notwehr gehandelt zu haben. Trotz der Grausamkeit des Verbrechens scheinen alle dem einflussreichen Geschäftsmann zu glauben. Doch auch wenn es unmöglich erscheint, will McFadden beweisen, dass es sich bei dem angesehenen Bürger tatsächlich um einen kaltblütigen Mörder handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I am Homicide

